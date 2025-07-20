وفاة 34 شخصا إثر انقلاب قارب أثناء عاصفة رعدية في فيتنام

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قاربا يقل سياحا انقلب خلال عاصفة رعدية مفاجئة في فيتنام بعد ظهر يوم السبت أثناء رحلة سياحية، مما أسفر عن مقتل 34 شخصا فيما لا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين.

ووفقا للتقارير، كان قارب "وندر سي" يحمل 48 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم -وجميعهم فيتناميون - خلال جولة في خليج ها لونج، وهو وجهة شهيرة للزوار.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" إن عمال الإنقاذ أنقذوا 11 شخصا، وانتشلوا الجثث بالقرب من موقع انقلاب القارب. وكانت السلطات قد ذكرت في وقت سابق أنه تم إنقاذ 12 شخصا، لكنها عدلت الرقم لاحقا إلى 11.

وذكرت الصحيفة أن القارب انقلب بسبب الرياح القوية. وكان من بين الناجين صبي يبلغ من العمر 14 عاما، وقد تم إنقاذه بعد أربع ساعات من احتجازه داخل الهيكل المقلوب.

وأفادت الصحيفة بإن معظم الركاب كانوا سياحا، بمن فيهم حوالي 20 طفلا، من هانوي، عاصمة البلاد.

وتتجه عاصفة استوائية أيضا نحو المنطقة. وقالت توقعات الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع أن تضرب العاصفة "ويفا" المنطقة الشمالية من فيتنام، بما في ذلك ساحل خليج ها لونج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأصدر رئيس الوزراء الفيتنامي فام منه تشنه تعليمات عاجلة للسلطات حثها فيها على إيلاء الأولوية لعمليات الإنقاذ، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).