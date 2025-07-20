المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نشهد أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن غزة تتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة مع تواصل الإبادة بالقتل والتجويع الجماعي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان، بينهم 1.1 مليون طفل.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأحد: «نحن على أعتاب مرحلة الموت الجماعي؛ بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر منذ أكثر من 140 يوماً، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وحليب الأطفال والوقود، وتشديد الحصار بشكل كامل، ونفاد الغذاء والدواء واستمرار سياسة التجويع».

وواصل: «العالم يتفرج على ذبح غزة وقتلها بالتجويع والإبادة دون أن يُحرّك ساكناً.. نحن أمام أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث».

وتعمدت سلطات الاحتلال تجويع المدنيين في قطاع غزة، من بينهم مليون طفل يعانون سوء التغذية ويواجهون خطر الموت، في ظل عدم دخول أي صنف من أصناف الحليب أو الفواكه والأسماك والمكملات الغذائية.

وأعلنت الأونروا أن معظم سكان غزة دخلوا المرحلة الخامسة وهي الأشد بمؤشر المجاعة.

والسبت، قالت وزارة الصحة في غزة إن أعدادًا غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من كافة الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين.

وحذرت من أن المئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم، نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود.