زلزال قوي يهز شرق روسيا وتحذيرات من تسونامي قبل زوال الخطر دون أضرار

أصدرت سلطات الحماية المدنية في أقصى شرق روسيا تحذيرا من حدوث تسونامي، وذلك عقب زلزال بلغت قوته 7 درجات في المحيط الهادئ شرق شبه جزيرة كامتشاتكا، قبل أن تعلن زوال الخطر في وقت لاحق من اليوم الأحد.

ووقع مركز الزلزال على بعد 167 كيلومترا شرق مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، المركز الإداري للمنطقة، وسُجل الزلزال هناك بقوة 5 درجات.

وطلبت السلطات من السكان الانتقال إلى مناطق مرتفعة أو على بُعد لا يقل عن كيلومترين من الساحل، حيث تم التنبؤ مبدئيا بأمواج تتراوح بين 15 و60 سنتيمترا.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وسُجّل زلزال أقوى كان مركزه على عمق 17 كيلومترا وعلى بعد 115 كيلومترا شرق بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وهي منطقة تُعرف بتكرار الزلازل. وبلغت قوة الزلزال هناك 7 درجات في بعض أجزاء شبه الجزيرة.

وأصدر رئيس الحماية المدنية المحلية، إيفان ليميشوف، مقطع فيديو يذكر فيه السكان بإجراءات السلامة، بما في ذلك الابتعاد عن النوافذ والهياكل غير المستقرة.

وقال حاكم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، إن نظام الإنذار المبكر عمل بالشكل المطلوب، مضيفا عبر قناته على تليجرام أنه لم تُسجل أضرار جسيمة، وأن البنية التحتية العامة تخضع للمراقبة.

وتُعرف شبه جزيرة كامتشاتكا بنشاطها الزلزالي المرتفع، بما في ذلك الزلازل المتكررة والبراكين النشطة، كما تجذب طبيعتها الفريدة العديد من الزوار.