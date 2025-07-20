ترامب يتفاخر بإنجازاته بعد مرور 6 أشهر على بداية ولايته الرئاسية الثانية لأمريكا

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بمرور 6 أشهر على بداية ولايته الرئاسية الثانية، مشيدا بالولايات المتحدة ووصفها بأنها "الأكثر جاذبية" و"الأكثر احتراما في العالم".

وشهدت فترة ولايته الثانية تحديات عديدة داخلية وخارجية، لكنه حقق بعض النجاحات من بينها تمرير "القانون الكبير والجميل" الخاص بالضرائب والإنفاق وصدور أحكام لصالحه في المحكمة العليا في عدة قضايا مهمة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي منشور له على منصة "تروث سوشيال"، أكد ترامب أن ولايته الثانية "تُعتبر واحدة من أكثر الفترات أهمية في تاريخ ولاية أي رئيس".

وأضاف: "بعبارة أخرى، أنجزنا الكثير من الأمور الجيدة والعظيمة، بما في ذلك إنهاء العديد من الحروب التي تخوضها دول لا تربطنا بها سوى علاقات تجارية أو، في بعض الحالات، صداقة".

وتابع: "ستة أشهر ليست فترة طويلة لإحياء دولة كبرى بالكامل. قبل عام كان بلدنا ميتا، دون أمل تقريبا في الانتعاش. واليوم، الولايات المتحدة هي 'الأكثر جاذبية' والأكثر احتراما في أي مكان في العالم. عيد ذكرى سعيد!!!"

على الصعيد الدولي، تفاوضت إدارة ترامب على ثلاث اتفاقيات لوقف إطلاق النار بين ست دول منذ توليه منصبه في يناير، لكن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك بين إسرائيل وحماس، لم تكلل بالنجاح بعد.