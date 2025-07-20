الصين وفيتنام تجريان أول تدريبات عسكرية مشتركة

من المقرر أن تجري الصين وفيتنام أول تدريبات عسكرية مشتركة، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الصينية.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أعلنت الوزارة أن التدريبات المشتركة ستجرى هذا الشهر في منطقة جوانجشي تشوانج التي تخضع للحكم الذاتي بجنوب الصين، والتي تتاخم فيتنام، حسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وكانت العلاقات العسكرية بين الجارتين اللتين يقودهما الحزب الشيوعي قد تعمقت في الأشهر الأخيرة، على الرغم من النزاعات الإقليمية، حيث يسعى الشريكان الاقتصاديان الوثيقان إلى إيجاد طرق للتعامل مع حرب الرسوم الجمركية الأمريكية.

ويجري الجانبان منذ زمن طويل دوريات حدودية بحرية وبرية مشتركة، لكن التدريب المقبل سيكون أول تبادل من نوعه بين جيشي البلدين.

وقال بيان وزارة الدفاع الصينية، إن "هذا أول تدريب عسكري مشترك بين الصين وفيتنام، تحت عنوان تدريب دوريات الحدود المشتركة".

وأضاف البيان، أن التدريب "سيعمق التعاون العملي بين الجيشين بشكل أكبر".