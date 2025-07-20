حسام زكي لوزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية: ضرورة الوصول لاتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار فى غزة

استقبل السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم، ريم رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وناقش الجانبان آخر التطورات الإنسانية والسياسية فى قطاع غزة، فى ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على السكان المدنيين.

وشدد الأمين العام المساعد خلال اللقاء على أهمية وأولوية الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار بشكل فوري تمهيدا إلى الوصول لاتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار فى القطاع، وبما يسمح بتنفيذ مشروعات التعافي المبكر وبتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إعمار القطاع عقب التدمير الشامل الذي لحق به نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأشار في هذا الإطار إلى خطة إعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها من قبل قادة الدول العربية فى مطلع مارس الماضي، موضحاً أن الخطة تمثل رؤية شاملة تبدأ بمرحلة الإغاثة والتعافي المبكر، وصولا إلى إعادة الإعمار، مع ضمان بقاء الشعب الفلسطيني فى أرضه ومنع أي مساعي أو مخططات ومحاولات لتهجيره خارج أرضه.

كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده نهاية شهر يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أوضح السفير حسام زكي أهمية المؤتمر، ورمزية توقيت انعقاده، معربا عن الارتياح لعقد المؤتمر فى هذا التوقيت الدقيق رغم الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ اكتوبر 2023، مشيرا إلى أن الأمانة العامة تنخرط بشكل فعال وإيجابي فى أعمال المؤتمر، حيث تتولي تسيير إحدى مجموعات العمل ومحاوره الهامة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أشارت الوزيرة الألمانية إلى إهتمام بلادها بالمشاركة فى الجهود الرامية لاحلال السلام والأمن فى قطاع غزة، بالإضافة إلى دعم بلادها للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، معربة عن حرص بلادها على التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لضمان توجيه المساعدات بشكل فعال وعادل.

كما جددت الوزيرة التأكيد على موقف بلادها الداعم لحل الدولتين والرافض لأية عمليات ضم تقوم بها إسرائيل لأراضي فلسطينية سواء فى قطاع غزة أو الضفة الغربية.