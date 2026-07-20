اقترب المدرب الصربي فوك رازوفيتش من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما شهدت المفاوضات بين الطرفين تقدمًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، في إطار سعي إدارة النادي لحسم ملف المدير الفني الجديد قبل انطلاق الموسم المقبل.

ووفقًا للتقارير الصحفية يحظى رازوفيتش بدعم لجنة الكرة بالنادي، التي ترى أن خبراته التدريبية، خاصة في الدوريات العربية، تجعله أحد أبرز المرشحين لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء إلى الإعلان رسميًا عن المدير الفني الجديد قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، حتى يتمكن من قيادة التدريبات منذ اليوم الأول، في ظل استعدادات الفريق للمنافسة على مختلف البطولات، وفي مقدمتها دوري أبطال أفريقيا.

ويبلغ فوك رازوفيتش 53 عامًا، ويمتلك سجلًا تدريبيًا حافلًا، إذ سبق له قيادة أندية بارتيزان الصربي، ودينامو مينسك البيلاروسي، والفيصلي والفيحاء في السعودية، إلى جانب الوحدة والظفرة واتحاد كلباء في الإمارات.

ونجح المدرب الصربي في تحقيق عدة ألقاب خلال مسيرته، أبرزها الدوري الصربي وكأس صربيا، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي مع الفيحاء.

وكانت آخر محطات رازوفيتش التدريبية مع اتحاد كلباء الإماراتي، حيث قاد الفريق في 48 مباراة، حقق خلالها 13 انتصارًا و13 تعادلًا، مقابل 22 هزيمة.