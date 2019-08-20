حددت محكمة جنايات المنيا، مساء أمس الاثنين، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى على عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وأمجد سمير ومحمود حسين، جلسة اليوم الرابع من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على 148 متهما من عناصر الإخوان متورطين في أحداث عنف بمركز سمالوط، مع استمرار حبس 20 منهم بينهم حدثان على ذمة القضية.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة انتهت اليوم من الإطلاع على تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون، واستمعت لمرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 148 بينهم حدثان، منهم20 محبوسين على ذمة القضية، المتورطين فيها باقتحام وحرق قسم شرطة سمالوط وحرق مبنى المحكمة والنيابة الإدارية، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

والنيابة العامة أحالت جميع المتهمين إلى الجنايات في مارس 2014 بتهم: الانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.