أدى أمس، طلاب الثانوية الأزهرية «الدور الثانى» البعوث الإسلامية الامتحانات فى مادتى الحديث والجغرافيا.. كما أدى طلاب الشعبة الإسلامية الامتحانات فى مادتى البلاغة والصرف، فيما أدى طلاب القسم العلمى الامتحانات فى مادتى القرآن الكريم والحديث.

وينطلق تنسيق الثانوية الأزهرية اليوم الثلاثاء ولمدة 6 أيام، حسبما أعلن الدكتور محمد فرج مدير مكتب التنسيق فى جامعة الأزهر خلال ملتقى رئيس جامعة الأزهر مع طلاب الثانوية أمس، موضحا أن هناك 3 مكاتب يمكن للطلاب فى مدينة نصر وطنطا وأسيوط تسجيل رغباتهم عليها حال لم يتوفر انترنت، وأن للطلاب 32 رغبة يمكن تسجيلها فى أى وقت خلال مدة فتح التنسيق عبر الانترنت.

وكان وكيل الأزهر صالح عباس، أعلن منتصف يوليو الماضى نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، إذ بلغت نسبة النجاح بالقسم العلمى 67.98 % والأدبى 41.78 % والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98 %، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93 % أدبى، والعلمى 77.61%.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمى فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعهم الامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما فى معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.