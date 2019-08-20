وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2000 إلى القاهرة مساء الأثنين قادمه من مقدونيا بعد نجاحهم في التتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم.

وكان في استقبال البعثة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة وعدد كبير من المصريين الذين تواجدوا بمطار القاهرة من أجل الاحتفال بالإنجاز التاريخي.

ونجح منتخب الناشئين في الفوز بلقب المونديال بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية التي جمعتهما الأحد الماضي بنتيجة 32-28، بالإضافة إلى تتويج المنتخب بـ4 جوائز فردية في البطولة.

وحصل أحمد هشام السيد لاعب نادي هليوبوليس على جائزة أفضل لاعب في البطولة وعبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة وحصل حسن وليد لاعب نادي الشمس على جائزتي أفضل جناح أيسر وأيضا هداف المونديال برصيد 51 هدفا.

وأضافت مصر سادس ميداليتها في البطولات العالمية لكرة اليد، حيث سبق وتوجت مصر بذهبية كأس العالم للشباب عام 1993 وذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010 وفضية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2014، وأيضا برونزية بطولة العالم للشباب عام 1999 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 2019.

وأصبح منتخب مصر أول منتخب غير أوروبي وأيضا أول منتخب إفريقي يتوج بكأس العالم للناشئين .

وتضم البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

ومثل مصر في البطولة اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.