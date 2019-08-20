اجتماع للجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون

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عقدت لجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون اجتماعها الثاني للعام الجاري، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وتستمر أعمالها حتى بعد غد الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع يبحث مشروع "اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، بالإضافة إلى بحث الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.