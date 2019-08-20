الأمم المتحدة وبنجلادش تعملان لإعادة آلاف الروهينجا إلى ميانمار

لاجئون من الروهينجا يحملون لافتات خلال مشاركتهم في اليوم العالمي للاجئين في مخيم للاجئين الروهينجا في كوكس بازار في بنجلادش يوم 20 يونيو حزيران 2019. تصوير: رفيق رحمان - رويترز

قال مسؤول إن بنجلادش ستعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد ما إذا كان أكثر من ثلاثة آلاف من اللاجئين الروهينجا سيقبلون العرض الذي قدمته ميانمار للعودة إليها وذلك بعد قرابة عام من فشل خطة لإعادة اللاجئين.

وترك أكثر من 730 ألفا ميانمار إلى مخيمات في بنجلادش بعد أن قاد الجيش حملة ضد الروهينجا في ولاية راخين قالت الأمم المتحدة إنها نفذت ”بنية الإبادة الجماعية“. لكن كثيرا من اللاجئين يخشون التعرض للعنف من جديد إذا عادوا.

وقال أبو القلم مفوض بنجلادش لإغاثة اللاجئين وإعادتهم إلى ميانمار لرويترز في اتصال هاتفي يوم الاثنين ”ستكون (محاولة إعادتهم) عملية مشتركة تقودها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين“.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء بطلب من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا لمناقشة أحدث خطة لإعادة اللاجئين إلى ميانمار.