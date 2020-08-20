 محاكمة سيرجنت ميجور بالجيش الألماني في قضية عنف جنسي واغتصاب - بوابة الشروق
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محاكمة سيرجنت ميجور بالجيش الألماني في قضية عنف جنسي واغتصاب

د ب أ
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 3:41 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 3:41 م

أحجم سيرجنت ميجور بالجيش الألماني، متهم بالاعتداء الجنسي على جنديتين ألمانيتين، خلال محاكمته اليوم الخميس عن التصريح بأي شيء بشأن الاتهامات المنسوبة، وذلك أمام المحكمة الابتدائية بمدينة جيرا في شرق ألمانيا.

ويوجه الادعاء العام للسيرجنت الميجور اتهامات، منها الاعتداء الجنسي والاغتصاب، حيث قام بتقبيل إحدى زميلاته داخل ثكنة عسكرية بمدينة جيرا رغم إرادتها، وأتى بعض الأفعال الأخرى غير اللائقة أمامها، بحسب الادعاء.

كما هدد الرجل جندية أخرى بإرسال صور حميمية لشريك حياتها، وطلب منها ممارسة الجنس معه.

وبحسب تصريحات المتهم 46 عاما، فإنه تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت في عام 2017 على خلفية الحوادث.

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