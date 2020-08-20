 بريتني سبيرز تطلب الخروج من وصاية والدها - بوابة الشروق
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بريتني سبيرز تطلب الخروج من وصاية والدها


نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 1:59 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 1:59 م

تسعى نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز، لإلغاء وصاية والدها عليها الذي حددته محكمة بمدة 12 سنة، عام 2008، بعد أن خرجت حياة نجمة البوب ​​عن السيطرة ودخلت المستشفى لتلقي العلاج النفسي.

وقبيل جلسة محكمة في لوس أنجلوس أمس الأربعاء، قدم محامي بريتني سبيرز ​​البالغة من العمر 38 عاما وثائق تقول إن المغنية تعارض بشدة عودة جيمس (سبيرز) وصيا على شخصها، دون أن تذكر أسبابا لموقفها.

يذكر أن بريتني سبيرز لم تحيِ حفلات منذ أكتوبر 2018، وانسحبت من إقامة حفلات في لاس فيجاس العام الماضي ودخلت لفترة وجيزة منشأة للعلاج النفسي.

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