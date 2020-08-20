نشوب حريق بمصنع للأجهزة المنزلية في العاشر من رمضان

نشب، قبل قليل، حريق هائل بمصنع أجهزة منزلية بالمجاورة 36 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بالشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع Top Maker للأجهزة المنزلية بالمجاورة 36 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، وإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين من التحريات الأولية، أن المصنع مُقام على مساحة 1000 متر مربع، مكون من 5 طوابق، فيما تبين نشوب الحريق في الطابق الأخير، وجارٍ السيطرة على النيران.



