ضبط صاحب شركة بالقاهرة محكوم عليه في 95 قضية بـ 149 سنة حبس

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، صاحب شركة متهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومتهم فى قضايا بإجمالى 149 سنة حبس وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه.



وقالت وزارة الداخلية فى بيانها، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك إحدى الشركات مقيم بالقاهرة سبق اتهامه فى 45 قضية "نصب، شيكات" ومحكوم عليه فى 95 قضية بإجمالى 149 سنة حبس وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه، بالتحصل على قروض مالية من عدة بنوك وتأسيس مشروع سكنى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتعثره فى سداد أقساط القروض المستحقة عليه، ما أدى للحجز على المشروع السكنى لصالح البنوك.



وأضافت التحريات أن المتهم ارتكب العديد من وقائع النصب على المواطنين من خلال إيهامهم باستمرار ملكيته للمشروع والإعلان عن بيع الشقق السكنية والتحصل على مبالغ مالية نظير التعاقدات.



ةتوصلت التحريات إلى مكان اختباء المذكور بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه بمكان إختبائه، وبحوزته عدد من الشيكات الخاصة بالعملاء صادرة لصالح المتهم وعدد من عقود بيع من المتهم لآخرين بالمشروع السكنى، وكمية من الأوراق الخاصة بالمشروع منسوب صدورها للجهات الحكومية تستخدم فى التحايل على راغبى شراء الشقق السكنية وإيهامهم باستمرار ملكيته للمشروع - 2 خاتم خاصين بالشركة - دفتر شيكات منسوب لأحد البنوك خاص بالمتهم".