«اليونيسكو» تدعو إلى حماية التراث الثقافي الأفغاني

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" إلى حماية التراث الثقافي الأفغاني وضمان توفر بيئة آمنة للفنانين، وذلك بعد أيام من دخول حركة "طالبان" إلى العاصمة كابل.

وفي أفغانستان موقعان للتراث الثقافي العالمي التابع لـ"اليونيسكو" أحدهما وادي باميان، حيث فجرت حركة "طالبان" تمثالين ضخمين لبوذا قبل الإطاحة بها من الحكم في 2001.

وقالت "اليونيسكو" في بيان اليوم الخميس: "وسط الأحداث التي تتطور سريعا، وبعد 20 عاما على التدمير المتعمد لتمثالي بوذا في باميان، وهو أحد مواقع التراث العالمي، تدعو أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو إلى الحفاظ على التراث الثقافي لأفغانستان".

وأوضحت "اليونيسكو" أن مواقع التراث والثقافة الأفغانية المتنوعة جزء لا يتجزأ من تاريخ أفغانستان وهويتها ولها أهمية للبشرية كلها.

وأضافت "حماية هذه المعالم والحفاظ عليها يمثل أهمية كبيرة لمستقبل أفغانستان".