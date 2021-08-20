وزيرة الثقافة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من المواجهة والتجوال بالمحافظات في المسرح القومي

عبد الدايم: المواجهة والتجوال يوجه رسائل إيجابية تدعو للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد

15 عرضا في 200 قرية بالمرحلة الثانية للمواجهة والتجوال و145 ليلة بمبادرة حياة كريمة

تعلن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن اطلاق المرحلة الثانية من مسرح التجوال والمواجهة بالمحافظات والذى ينفذه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ممثلا فى فرقة المواجهة والتجوال بقيادة المخرج عادل حسان، وبالتنسيق مع باقى الفرق التابعة وذلك مساء السبت 21 اغسطس بالمسرح القومى.

قالت عبد الدايم إن خطة مسرح المواجهة والتجوال فى المرحلة الثانية تشمل تقديم 15 عرضا فى 200 قرية مصرية بمشاركة جميع فرق بيت المسرح، هذا إلى جانب المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث يتم تقديم 145 ليلة عرض في القرى والمناطق المستهدفة وذلك اعتبارا من أغسطس الجاري وحتى منتصف شهر يناير المقبل وتتم بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يهدف إلى مجابهة التطرف والتعصب وإعلاء رايات التنوير فى ربوع مصر وتحقيق العدالة الثقافية بين ابناء الوطن، مشيرة إلى أن العروض التى يشملها المشروع توجه العديد من الرسائل الايجابية التى تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد.

من جانبه، قال رئيس بيت المسرح إن المرحلة الثانية تشهد تضاعف عدد العروض والقرى التى تستضيفها حيث من المقرر اقامة 325 ليلة عرض، وهو ٣ أضعاف عدد ليالي العرض فى المرحلة الاولى التى تم تنفيذها خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2021.

وقال مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال إن المرحلة الثانية من المشروع تبدأ بعرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث وعرض "ذهب الليل" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بمحافظة البحيرة بقرى كفر الدوار، وعرض "محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بمحافظة الشرقية.