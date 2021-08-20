إصابة 9 أشخاص ببورسعيد في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير الأمن بمحافظة بورسعيد إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول 9 مصابين لمستشفى الزهور؛ نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي أمام منفذ الجميل طريق دمياط بنطاق حي غرب بورسعيد

بسبب السرعة الزائدة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الزهور لتلقى العلاج والمصابين هم: دعاء عبد ربه محمد ٣٧ سنة، ومحمود محمد صلاح ٤٤ سنة والسيد ماهر السيد ٣٩ سنة، وملك محمود محمد صلاح ٩ سنوات، وأبرار علي عباس ٢٥ سنة، ونورهان محمود صلاح ١٧ سنة، وهادي عبده عبد الله ٢٧ اشتباه ما بعد الارتجاج وجاري تحويله لمستشفي السلام، وأحمد السيد ماهر ٢١ سنة، وسميرة السيد ماهر ٨ سنوات.

وتبين أن جميع المصابين من محافظة الشرقية وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات بالجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الزهور.