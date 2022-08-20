أهابت وزارة العدل، بالجميع عدم الزج باسمها فى السجالات الدائر حول الأحكام القضائية وتنفيذها التى يتم تناوله فى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية.



وقالت وزارة العدل، في بيان لها، اليوم السبت، إن تلك السجالات التي تنم فى كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية.



وأكدت أن القضاء مستقل فى عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توفرها فى كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية.



ودعت وزارة العدل، أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعي فى الإطار القانوني لتلك الأمور حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم.