هناك العديد من المواطنين الذين يبحثون عن الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، حتي يتمكنوا من الحصول على البطاقة التي من خلالها يحصل ذوي الإعاقة على العديد من الامتيازات.

ويمكن لصاحب البطاقة الاستفادة منها في العديد من الأمور المختلفة بداية من الكشف المجاني في المستشفيات، والجمع بين معاشين، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية، والإعفاء من الضرائب، إضافة إلى الدمج في مدارس التعليم الأساسي والجامعات والمعاهد المختلفة، وغيرها الكثير من الخدمات.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ونقدم فى السطور التالية الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، حتى يمكنك تجهيزها والتسجيل إلكترونيًا ليمكنك استخراجها بكل سهولة، فقط عليك تجهيز المستندات التالية:

أولًا: عدد صورة بطاقة رقم قومي سارية.

ثانيًا: عدد 2 صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم تحت 16 عامًا.

ثالثًا:عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6 على خلفية بيضاء.



كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكنك استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية الموضحة أمامك في النقاط التالية:

أولًا: في الخطوة الأولى عليك التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للخدمات المتكاملة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.



ثانيًا: عليك تسجيل البيانات الشخصية بكل دقة، باعتبارها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول الطلب.

ثالثًا: يستلزم ملىء استمارة البيانات الأساسية وتحديد نوع الإعاقة، وغيرها من البيانات الخاص بالمتقدم.

رابعًا: يجب الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك.

خامسًا: يمكنك الإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالموقع الإلكتروني.

سادسًا: وفي حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة لاستلام البطاقة.

الجدير بالذكر، أن هناك العديد من الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات الإلكترونية، حيث تشمل العديد من الإعاقات منها السمعية، والذهنية، وقصار القامة، وأمراض الدم المزمنة، وغيرها العديد.