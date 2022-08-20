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مصر
عودة شيخ الأزهر إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في ألمانيا
الأوقاف: خطبة الجمعة القادمة حول أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن
الأوقاف تقرر صرف مكافأة 1000 جنيه لطفل متميز من ذوي الهمم
نيفين الكيلاني لـ«الشروق»: تطوير قصور الثقافة على رأس أولوياتي خلال الفترة المقبلة
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السويد.. قتيل في إطلاق نار بمركز تسوق في مالمو واحتجاز مشتبه به
محلل ليبي: علاقة بلادنا بمصر مثل حبل الوريد.. ونعتبرها شقيقة كبرى
سبوتنيك: الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محطة كاخوفسكايا للطاقة في خيرسون
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ليون يفوز على تروا برباعية في الدوري الفرنسي
الأهلي يعلن إصابة لاشين لاعب اليد بقطع في الرباط الصليبي
التعادل يحسم موقعة إشتوريل وريو آفي بالدوري البرتغالي
رأي
فن
أيمن بهجت قمر عن تامر حسني: كنت بضايق لما حد يقول إنه هيهز عمرو دياب
المطرب النقاش: رامي جمال تواصل معاى.. ونفسي أقدم أعمال زي وردة ونجاة الصغيرة
فيديو.. جيهان قمري عن أزمة شيرين مع حسام حبيب: تعاطفت معها بدون معرفة أي تفاصيل
منى الشاذلي: كاظم الساهر نجم استثنائي كبير.. وحلقته معي هدية لـ«هؤلاء» (فيديو)
مال وأعمال
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مواطن
19 أغسطس 2022: استقرار الذهب بأسواق الصاغة المحلية رغم انخفاضه عالميا
روسيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث استخدام اليوان الصيني
غرفة القليوبية: مد العمل بالسجل التجارى المميز ببنها للتسهيل على المستثمرين
حوادث وقضايا
حبس متهمين بقتل شخص لاختلافهما على ركن سيارة في الإسكندرية
النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات القطار بالإسكندرية
أهالي بورسعيد يضبطون دجالا بالمقابر
إصابة 3 طلاب إثر انقلاب توك توك بالبحيرة
تليفزيون
غدا.. زووم إفريقيا يستعرض قصة مذبحة رواندا وحديقة الغوريلا على cbc
فيديو.. سامي عبد العزيز: لا يصح خروج رجل دين غير مؤهل على الشاشة
فيديو.. وزير التعليم: عملية التطوير مستمرة وهذه رسا