أحمد موسي عن تقرير «بي بي سي»: اشمعنا مصر اللي مركزين عليها

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بعد نشر موقع «بي بي سي عربي»، تقريرًا بعنوان «على حدود مصر مع السودان، لقمة العيش قد تنتهي بالموت»، معقبًا: «أنا روحت ميناء أرقين البري، والتقرير بتاع البي بي سي كاذبًا ومضللًا»-على حد قوله.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن تقارير الـ «بي بي سي»، تقدم الرأي الواحد على مدار عشر سنوات، هذا بالإضافة إلى عدم مهنية تقاريرها، مؤكدًا أنها مضللة وتبث شائعات غير حقيقة عن مصر.

وتابع: «بي بي سي عينها على مصر بس، اشمعنا مصر اللي مركزين عليها، طيب خلي محرري بي بي سي يعملوا تقرير كدا عن أزمة الناس اللي بتنام الشوارع، أو السجن العائم في بريطانيا، لا هما مركزين معانا بس»، لافتًا إلى أن حديث الصحف الأجنبية عن مصر هراء، مثل ما يحدث في صحيفة الجارديان.

ونوه أن مصر لا تقوم بتعطيل أي رحلة قادمة لميناء أرقين، وأن الأزمة الحقيقة في الجانب السوداني مضيفًا: «الجانب السوداني ممكن يجي يقولك مش هنشتغل النهاردة عندنا أزمة».

وأفاد بأن الدولة نسقت مع الهلال الأحمر ووفرت وجبات غذائية ومياه لكل المترددين على حدود مصر السودان، بجانب توفير الأدوية اللازمة لهم، مبينًا أنه منذ أبريل الماضي جاء لمصر نحو 240 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة، بجانب مرور 15 ألف قافلة من وإلى مصر والسودان.