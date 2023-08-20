الأردن: إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا

نفذت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية، اليوم السبت، عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة تسلل، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال المصدر إنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 63 ألف حبة من مخدر الكبتاجون، وكميات من مخدر الحشيش، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.