الإكوادور تنتخب رئيسا جديدا اليوم في أعقاب مقتل أحد المرشحين

يتوجه الإكوادوريون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك بعد أكثر من أسبوع على مقتل المرشح فيرناندو فيلافيسينسيو خلال الحملة الانتخابية.

ويخوض ثمانية مرشحين السباق الانتخابي على أعلى منصب في البلاد في الانتخابات المبكرة يوم الأحد.

وتعتبر لويزا جونزاليس من معسكر الرئيس السابق رافائيل كوريا المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، يليها الناشط البيئي المحلي ياكو بيريز ونائب الرئيس ،الألماني المولد، أوتو زونينهولتسنر.

وجنبا إلى جنب مع انتخاب رئيس جديد، تم أيضا دعوة الإكوادوريين المؤهلين للتصويت البالغ عددهم 13 مليونا لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية والتصويت على استفتاءين- على إنتاج النفط في حديقة ياسوني الوطنية في منطقة الأمازون والتعدين في الغابات المطيرة التي تقع على ارتفاع أكثر من 3آلاف قدم في تشوكو أندينو.

يشار إلى أنه في حال عدم فوز أي من المرشحين على منصب الرئيس بأغلبية مطلقة و على الأقل 40% من الأصوات وبفارق 10 نقاط مئوية عن الوصيف، فستجرى جولة الإعادة في 15 أكتوبر المقبل.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أنه من غير المرجح أن يفوز أي مرشح في الجولة الأولى.

وكان مرشح المعارضة، فيلافيسينسيو، قد قتل بالرصاص في 9 آب/أغسطس بعد تجمع انتخابي في العاصمة كيتو.

وحملت حكومة البلاد عناصر الجريمة المنظمة مسؤولية اغتياله. وتعتبر الإكوادور نقطة عبور للكوكايين، وتكافح العديد من عصابات الجريمة للسيطرة على طرق التهريب.

وكان فيلافيسينسيو قد أعلن أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الفساد والجريمة إذا فاز بمنصب الرئيس. وأعلن حزبه "حركة بناء الإكوادور" اختيار الصحفي الاستقصائي كريستيان زوريتا كبديل لفيلافيسينسيو في السباق. وتحدث الاثنان عن فساد حكومة الرئيس السابق رافائيل كوريا ،الذي شغل المنصب من 2007 إلى 2017 ،وكانا صديقين مقربين.