سلامة الغذاء بالغربية تضبط نصف طن رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالحملات التفتيشية التي ينفذها فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية؛ بشأن التصدي لكل أشكال الغش التجاري، ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

وضبطت هيئة سلامة الغذاء بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وبالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية، نصف طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وناشد الدكتور طارق رحمي، المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية مبادرة الغربية بتغير بيكم على خدمة الواتس آب ۱۵۵۰۵۰۲۸۳۶ و٠١٥٥٠٥٠٢۸۳۷ أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.