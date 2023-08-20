استقبلت محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد، قافلة منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، والمقرر أن تجوب مدن المحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الشكر إلى القوات المسلحة "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمواطني المحافظة ضمن جهود الدولة لمجابهة ارتفاع الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين.

وقال المحافظ، إنه وصل إلى مدينة الطور 10 سيارات محملة بنحو 21.5 طن مواد غذائية، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طنا، و6 سيارات شيفرولية حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بكل أصناف السلع الغذائية الجافة والمجمدات، لتلبية احتياجات ومطالب أهالي المحافظة، من خلال توزيعها على المنافذ المختلفة بكافة المدن اعتبارا من غدًا الاثنين.

وأكد أنه يجري توفير هذه السلع الغذائية في إطار التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية على شكل دفعات دورية، بأسعار مخفضة للمواطنين، ويجري استلام هذه الدفعات منذ شهر يناير الماضي.