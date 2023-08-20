كشف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل التحقيق مع مؤدي المهرجانات «كزبرة»، بعدما قام الأخير باستخدام صورة الدكتور أحمد زويل في أحد فيديوهات أغانيه.



وقال محمد عبدالله: «حضر اليوم أحمد خالد الشهير بـ(كزبرة) أمام الشئون القانونية لسؤاله فيما نسب إليه من الاتهام الوارد بالإساءة إلى العالم الجليل الفاضل الدكتور أحمد زويل في مقطع فيديو».



وأضاف: «وبعد حضوره وسؤاله، قدم (كزبرة) الاعتذار وقال إنه قام بحذف الصورة من الفيديو، وأشار إلى أنه لم يكن يقصد الإساءة أبدا، وأنها كانت رؤية مخرج العمل».



وتابع: «أكد (كزبرة) أنه يحترم علماء مصر والدكتور أحمد زويل، وأنه صحح الخطأ، ولن يعود إلى تكرار الفعل مرة أخرى، ووقع على محضر التحقيق».



واختتم قائلا: «سيتم عرض نتيجة التحقيق على النقيب العام لاتخاذ القرار بهذا الشأن».