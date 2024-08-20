نتنياهو: لن نقبل أي مقترح ينهي الحرب في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لن يقبل أي مقترح يتضمن إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الضغط العسكري كفيل بإرغام حماس على التخلي عن مطالبها.

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "لست متأكدا من أنه سيكون هناك اتفاق، لكن إذا حدث فسيكون اتفاقا يحفظ مصالحنا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تنسحب من المواقع الإستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب".

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نتنياهو قوله إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أننا سنستمر حتى القضاء على (حركة) حماس"، مضيفا: "ليس من المؤكد التوصل لاتفاق".

وكان عضو مجلس الحرب المستقيل غادي آيزنكوت قد قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنه بعد 11 شهرا على بدء الحرب لم "نحقق حتى الآن أيا من أهدافها، وكل رؤساء المؤسسة الأمنية ومعظم وزراء الكابينت أيدوا التوصل لصفقة وعارضها (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو".

وأضاف آيزنكوت أن "كل رؤساء المؤسسة الأمنية ومعظم وزراء الكابينت أيدوا التوصل إلى صفقة وعارضها نتنياهو"، مؤكدا: "علينا التحرك بسرعة لإعادة المختطفين وإلا فلن يكون هناك من نعيده"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.