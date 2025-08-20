وزراء خارجية باكستان والصين وأفغانستان يعززون التعاون السياسي والإقليمي والاقتصادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر مسئولون أن وزراء خارجية باكستان والصين وأفغانستان سيلتقون، اليوم الأربعاء، في كابول لعقد قمة ثلاثية تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والإقليمي والاقتصادي.

واستقبل مسئولون بالحكومة الأفغانية وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الصيني وانج يي لدى وصولهما إلى العاصمة الأفغانية، وفقا لبيانين منفصلين من إسلام أباد وبكين.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، إن المحادثات التي تستضيفها كابول، ستشمل "مناقشات شاملة" في مجموعة كبيرة من القضايا، من بينها التعاون السياسي والاقتصادي والإقليمي.

وبحسب وزارة الخارجية الباكستانية، ستركز محادثات دار في الاجتماع على توسيع نطاق التجارة وتحسين الربط الإقليمي وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.