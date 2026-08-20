بثينة العيسى تفوز بجائزة «Inside Literary Prize 2026» عن رواية حارس سطح العالم

فازت الروائية الكويتية بثينة العيسى بجائزة «Inside Literary Prize 2026»، عن الترجمة الإنجليزية لروايتها «حارس سطح العالم»، التي صدرت في الولايات المتحدة بعنوان «The Book Censor’s Library»، بعد اختيارها من نحو 200 قارئ وقارئة من السجناء في 11 مؤسسة إصلاحية أمريكية، ومن المقرر تقديم الجائزة خلال احتفال يُقام بمكتبة نيويورك العامة في 3 سبتمبر المقبل.

وترجمت الرواية إلى الإنجليزية رانيا عبد الرحمن وسواد حسين، وصدرت عن دار «Restless Books»، فيما تصدر الرواية في مصر عن دار تنمية للنشر.

وتُمنح جائزة «Inside Literary Prize» للأعمال الأدبية التي يختارها قراء من نزلاء المؤسسات الإصلاحية، في إطار مبادرة تهدف إلى إتاحة مساحة للقراءة والنقاش الأدبي داخل السجون.

وتدور أحداث هذه القصة في زمنٍ ما في المستقبل، في مكانٍ لا يحدث ذكره أيّ فرق، لأنه يشبه كلّ مكانٍ آخر.

رواية «حارس سطح العالم» لبثينة العيسى هي ديستوبيا مستقبلية، تحدث في زمن ما بعد سقوط الديموقراطيات، والثورة ضدّ الثورة المعلوماتية، وتقنين التقنية، ومنع الإنترنت.

وتعمل الحكومة دؤوبةً من أجل إسعاد مواطنيها، من خلال تخليصهم من فوائض المشاعر والرغبات والأحلام والخيالات، وإبقائهم على جادة «الواقعية الإيجابية» بتفريغهم من كل «مُمكناتهم الوجودية» و«رغباتهم غير المعقولة»؛ حيث توجد ثلاث رغبات مشروعة في الإنسان؛ «الرغبة في الانتماء، الرغبة في العمل، والرغبة في الإنجاب».

وتقوم فلسفة الدولة الجديدة على أن «المخيّلة هي جذر كلّ الشرور»، وعليه، تبدأ الحكومة في التصدّي لتجليات المخيلة في جميع وجوهها، منذ الطفولة وحتى الأدب.

بطل رواية «حارس سطح العالم» هو رقيب كتب، استيقظ من نومه ذات صباح، ليجد نفسه وقد تحوَّل إلى قارئ، هاويًا في شرك المعنى، متورطًا في أسئلة الوجود، وجائعًا إلى الروايات الممنوعة على نحوٍ لا يُمكن إصلاحه.

في هذا العمل شاغبت بثينة العيسى العديد من الكلاسيكيات ومزجت منها لبناء خط سردي يخصها، ابتداءً برواية «التحول» لكافكا، مرورًا بـ«أليس في بلاد العجائب»، و«بينوكيو»، ورواية «1984» لجورج أورويل، و«451 فهرنهايت»، وغيرها.