وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف المتابعة الميدانية والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات، والتصدي لمحاولات تغيير استخدام الوحدات السكنية بالمخالفة للقانون.

من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة الدكتور سعيد محمد أحمد، أنها واصلت جهودها لفرض الانضباط والتصدي للمخالفات بكل صورها، وتكثيف المرور الميداني على الأحياء والمناطق المختلفة، ورصد أي أعمال مخالفة والتعامل معها فورًا، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب المخالفات ورد الشيء إلى أصله، وعدم السماح بأي تغيير في استخدام الوحدات السكنية دون الحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة.

وذكر بيان لمحافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، أنه خلال إحدى جولات المتابعة الميدانية بجنوب مدينة المنيا، فيما تم رصد أعمال مخالفة داخل إحدى الشقق بالدور الأرضي، تمثلت في محاولة تحويل الوحدة من الاستخدام السكني إلى نشاط تجاري بالمخالفة للقانون، مع تنفيذ أعمال هدم لبعض الحوائط تمهيدًا لتغيير طبيعة استخدامها.

وفور رصد المخالفة، توجه الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ميدانيًا إلى موقع المخالفة، موجّهًا بسرعة التعامل معها وإزالة أسبابها، إذ تم إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمستلزمات المستخدمة، مع إعادة بناء الحوائط التي تم هدمها ورد الشيء إلى أصله.

كما تم تحرير محضر بالواقعة؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، والتأكيد على عدم السماح بأي أعمال تغيير للاستخدام أو تعديلات تتم دون الحصول على الموافقات والتراخيص القانونية.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري والحاسم مع المخالفات، مشددًا على أن الوحدة المحلية لن تتهاون في تطبيق القانون، والحفاظ على الانضباط العمراني ومنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة.