ممثلو الادعاء يسعون لتغريم رئيس حزب يساري فرنسي لمقاومته الشرطة

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يسعى ممثلو الادعاء الفرنسيون إلى توقيع غرامة قدرها 8000 يورو (8800 دولار) ضد زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري لمقاومته السلطات خلال مداهمة للشرطة، وذلك حسبما أفادت محطة الأخبار الإذاعية الفرنسية "فرانس إنفو" ووسائل إعلامية أخرى من المحكمة اليوم الجمعة.

ويطالب ممثلو الادعاء أيضًا بالحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع الإفراج المشروط على جان لوك ميلينشون ، حسبما أفادت الأنباء الواردة من بوبني، بالقرب من باريس.

وفي أكتوبر 2018 ، داهم المحققون الفرنسيون مكاتب الحزب للاشتباه في أعمال فساد، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين ميلينشون وعناصر من حزبه معهم.

واحتج ميلينشون على المداهمات في رسالة مصورة على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها غير ديمقراطية وتهدف لإرهاب أنصار الحزب.

وقال "سوف ترون، غدا سوف يتوصلون لعذر أو سبب لإلقائنا في السجن، هذا هو أسلوبهم الجديد".

وأشار ميلينشون إلى أن المحققين لم يداهموا فقط مقر الحزب، ولكن أيضا منزل ميلينشون ومنازل العاملين بالحزب وصادروا هواتفهم المحمولة وحواسبهم الآلية.