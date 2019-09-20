 استكمال أعمال تطوير شارع المكتبات بأسيوط بعد انتهاء رصفه وتزينه بزهريات للورود - بوابة الشروق
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استكمال أعمال تطوير شارع المكتبات بأسيوط بعد انتهاء رصفه وتزينه بزهريات للورود

اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
يونس درويش
نشر فى : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 4:37 م | آخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 4:37 م

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ضرورة العمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بالأحياء والمراكز.

ولفت إلى استكمال تنفيذ خطة المحافظة في التجميل والتطوير وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في حملات النظافة ورفع أكوام القمامة وطلاء البلدورات ورفع كفاءة الشوارع بتنفيذ خطط الرصف لإضفاء مظهر حضاري وجمالي على الأحياء والمدن.

من جانبه أوضح محمد البشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، أن أعمال التطوير مستمرة بناءاً على توجيهات محافظ أسيوط، حيث تم طلاء البلدورات والأعمدة وإصلاح كشافات الإنارة بشارع المكتبات المواجه لجامعة أسيوط بمنطقة سيتي وتجميل الشارع بوضع زهريات للورود بالجزيرة الوسطى وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصف، على أن يتم استكمال باقي شوارع الحي تباعًا، مشيراً إلى استمرار حملات النظافة ومتابعتها بصفة دورية للحفاظ على ما تم تنفيذه بالشوارع والميادين.

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