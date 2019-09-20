محكمة تركية ترفض طلبات لتبرئة اثنين من وكالة أنباء بلومبرج

رفضت محكمة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الجمعة، طلبا لتبرئة اثنين من الصحفيين من وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية يخضعان للمحاكمة، بسبب خبر نشر في عام 2018 بشأن أزمة العملة في تركيا.

ويواجه الصحفيان كريم كاراكايا وفرجان يالينكليتش اتهامات بمحاولة تقويض الاستقرار الاقتصادي لتركيا، حسبما قالت "بلومبرج" في شهر يونيو عندما قبلت المحكمة لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة.

وتم توجيه اتهامات لـ 36 شخصا آخرين، بينهم خبير اقتصادي بارز، هو مصطفى سونميز، في نفس القضية بسبب تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على الموضوع بتاريخ 10 أغسطس 2018.

وينص القانون على أن عقوبة هذه الاتهامات هى السجن لمدة عامين إلى خمسة أعوام.

واعتقلت تركيا عشرات الصحفيين وأغلقت العديد من المنافذ الإعلامية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد في عام 2016.