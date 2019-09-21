مجلس الدوما يقترح فرض غرامات كبيرة على «جوجل وفيسبوك»

دعا رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للتحقيق في التدخلات بشئون روسيا الداخلية فاسيلي بيسكاريف ، إلى سن قوانين تفرض غرامات كبيرة على شركات مثل "فيسبوك" و"جوجل"؛ بسبب تدخلها في الشئوون الروسية.

وقال بيسكاروف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "نحن بحاجة إلى سن قوانين من هذا النوع تنص على فرض عقوبات جسيمة في صورة غرامات كبيرة على كل من يتدخل في الشأن الروسي وينتهك القانون الروسي".

وكان نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية، نيكولاي بولاييف، قد أعلن في مطلع سبتمبر الحالي أن العديد من المواد المنشورة على موقع "فيسبوك" و"جوجل" يمكن اعتبارها تدخلا في الشئون الداخلية الروسية.

كما ذكرت هيئة الرقابة على الاتصالات والمعلومات الروسية أنها حددت الإعلانات السياسية على "جوجل" و"فيسبوك" في يوم الانتخابات البلدية في روسيا في الثامن من سبتمبر الجاري، واعتبرتها تدخلاً في الشئون الداخلية الروسية.

يُذكر أن هيئة الرقابة على الاتصالات والمعلومات الروسية أحالت إلى البرلمانيين الروس بيانات عن انتهاكات القانون الانتخابي الروسي من قبل جهات أجنبية.