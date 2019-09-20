 الشتاء حل مبكرا على مدينة نوريلسك الروسية - بوابة الشروق
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الشتاء حل مبكرا على مدينة نوريلسك الروسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
موسكو- أ ش أ:
نشر فى : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 11:23 ص | آخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2019 - 11:23 ص

حل فصل الشتاء مبكرا في مدينة نوريلسك الصناعية الروسية في الدائرة القطبية الشمالية ، وهطلت الثلوج على شوارع المدينة الواقعة شمال محافظة كراسنويارسك كراي.

وقال خبراء الطقس لوسائل الإعلام الروسية إن رؤية العواصف الثلجية في وقت مبكر من هذا الموسم أمر نادر الحدوث حتى بالنسبة لنوريلسك، مشيرين إلى أنها لا تبدأ عادة حتى أواخر أكتوبر.

وذكرت صحيفة (موسكو تايمز)، أن السماء تحولت للون الرمادي القاتم كما لم يصدق المواطنون هطول الثلوج في مثل هذا الوقت من العام، ونشرت صورا للجليد يغطي الشوارع وتعليقات المواطنين على حلول الشتاء مبكرا على المدينة وهي ثاني أكبر مدينة في القطب المتجمد الشمالي بعد مورمانسك.


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