يبدأ وفد زراعى صينى، يرافقه وفد زراعى من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، غدا السبت تفقد عدد من مزارع الرمان ومحطات التعبئة، تمهيدا لفتح أسواق "بكين" أمام الرمان المصرى لأول مرة.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن وفدو من سلطات الحجر الزراعى الصينى، يزور القاهرة غدا السبت، لتفقد عدد من المزارع التصديرية للرمان ومحطات التعبئة، لفتح أسواق "بكين" أمام الرمان المصرى لأول مرة.

وأضاف العطار، فى تصريحات صحفية، أن الحجر الزراعى المصرى قدم ملف فنى كامل إلى سلطات الحجر الزراعى الصينى حول منظومة تصدير الرمان المصرى، وتحليل مخاطر الآفات، موضحا أن الوفد الفنى الصينى سيجرى غدا عدة زيارات لمزارع الرمان التصديرية والإطلاع على الإجراءات الرقابية التى تتم على عمليات إنتاج وتعبئة وتصدير الرمان، تمهيدا للسماح بتصدير الرمان أسواق " بكين ".

وأكد رئيس الحجر الزراعى، أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى، موضحا أن تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.