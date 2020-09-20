نيابة سوهاج تحقق في واقعة التنمر بمسن المراغة

تباشر النيابة العامة بمركز المراغة، بإشراف المستشار أحمد عبد الباقي، المحامي العام لنيابات شمال، تحقيقاتها في واقعة تعرض مسن للتنمر من قبل شاب وأصدقائه وإلقائه في مصرف مياه وسط القمامة.



كانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها بالانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال المجني عليه الذي روى ما حدث، كما تم سماع أقوال الضابط محرر محضر الواقعة، وجار التحقيق مع المتهمين.



كانت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداول فيديو لشابين يتنمران برجل مسن، ثم ألقيا به في مصرف مياه وسط القمامة، وتم تحديد هويتهما وضبطهما، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.



وأكدت مديرية أمن سوهاج من خلال فحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنمر مجموعة من الصبية على مسن، وقيام أحدهم بإلقائه في الترعة، وتبين أن الواقعة قديمة وجرت في شهر مايو الماضي.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بالواقعة، وتبين لأجهزة البحث الجنائي، بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، ظهور مقطع فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة صبية يتنمرون على شخص مسن، وقيام أحدهم بدفعه بيده في الترعة وسط ضحكاتهم، وقيام الضحية بسبهم، ومحاولته الخروج من الترعة.



وتمكنت مباحث سوهاج، مساء السبت، من ضبط ٢ من المتهمين في واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنمر 3 من الصبية على عجوز معاق ذهنيًا وقيام أحدهم بإلقائه في الترعة بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة.