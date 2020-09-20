محافظ بورسعيد يلتقي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بديوان عام المحافظة وذلك لتعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة قناة السويس في عدد من المجالات، وذلك بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية.

ورحب اللواء عادل الغضبان، بزيارة رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا على التقدم الملحوظ الذي شهدته الهيئة الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة، والجهود المتواصلة لتحقيق المشروعات القومية التابعة للهيئة.

كما رحب بكافة سبل التعاون مع هيئة قناة السويس لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية والتي تساهم في الارتقاء بالمحافظة.

ومن جانبه، قدم رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الضيافة، مؤكدا فخره بالإنجازات التي شهدتها بورسعيد خلال الآونة الأخيرة في كافة القطاعات تحت راية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي يعمل ليلا ونهارا لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية على أرض بورسعيد.