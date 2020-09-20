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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب أنهى حياته بالانتحار شنقا داخل مسكنه بإحدى قرى أطفيح بالجيزة.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، بقرية تابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى " أ.ر" ، انتحر بشنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، حيث عثرت عليه زوجته مشنوقا داخل مسكنهما، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتولت النيابة التحقيقات.