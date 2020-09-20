الهند تفرض رسوما جمركية بنسبة 5% على الخلايا المفتوحة المستخدمة في أجهزة التلفزيون

قررت الهند فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على الواردات من الخلايا المفتوحة من الأول من أكتوبر المقبل، طبقا لما قاله مسؤول بوزارة المالية للصحفيين، اليوم الأحد، والذي طلب عدم الكشف عن هويته قبل إعلان رسمي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

والخلايا المفتوحة هي مكون رئيسي في تصنيع أجهزة التلفزيون وكانت الحكومة قد أعطت إعفاء لمدة عام من الضريبة العام الماضي للسماح للصناعة بأن تعزز إمكانيتها المحلية.

ويحاول رئيس الوزراء، ناريندرا مودي تعزيز الصناعة المحلية، كجزء من جهوده لجعل الهند تعتمد على نفسها.

وزادت إدارته الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات في السنوات الأخيرة، وأضرت التغييرات بشكل خاص بشحنات من الصين المجاورة، وهي أكبر مصدر للواردات في البلاد.