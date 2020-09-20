ترامب يقول إنه وافق على صفقة «أوراكل» بشأن «تيك توك» من حيث المبدأ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه وافق على عرض شركة "أوراكل" بشأن الاستحواذ على عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة "من حيث المبدأ".

وذكر ترامب للصحفيين اليوم السبت: "لقد منحت مباركتي للصفقة .. وافقت على الصفقة من حيث المبدأ"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وأضاف ترامب أن الشركة الجديدة التي سيطلق عليها "تيك توك جلوبال"، سيكون مقرها في تكساس وسيعمل بها نحو 25 ألف شخص، وستساهم بـ خمسة مليارات دولار في التعليم بالولايات المتحدة.

كان ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا في آب/أغسطس الماضي سيحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة من منتصف هذا الشهر، إذا لم يتم بيعه لشركة أمريكية، معللا ذلك بمخاوف أمنية متعلقة ببيانات المستخدم.

ولم يوافق البيت الأبيض حينها على محاولة من قبل شركة البرمجيات "أوراكل" لشراء تطبيق "تيك توك"، المملوك للشركة الأم "بيتي دانس" ومقرها الصين نظرا لأنه بدا أنها ليست عملية بيع كاملة لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي.