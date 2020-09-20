قادة الاحتجاج الطلابي في تايلاند يدعون إلى إصلاح النظام الملكي

قدم قادة الاحتجاجات الطلابية في تايلاند اليوم الأحد خطابا إلى ممثل للقصر الملكي في البلاد يطالبون فيه بإصلاحات في النظام الملكي وتشكيل حكومة جديدة وإعادة صياغة الدستور.

وقبل ممثل رئيس المجلس الخاص سورايود تشولانونت، أحد كبار مستشاري الملك ماها فاجيرالونجكورن، الرسالة بعد أن غير القادة مسارهم من خطة سابقة لتقديم مطالبهم في مقر الحكومة.

وتعد مظاهرة اليوم ، التي قال منظمون إن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا فيها، تتويجًا لاحتجاجات شبه يومية في جميع أنحاء البلاد منذ تموز/يوليو دعا فيها المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا إلى التنحي.

وقالت الشرطة أن عدد المشاركين في المسيرة يقدر بنحو 20 ألف شخص.

وحوّل قادة الاحتجاج تركيزهم خلال الأشهر الأخيرة إلى النظام الملكي، الذي كان يعتبر أمرا محرما داخل المجتمع التايلاندي وأقدموا على انتهاكه.