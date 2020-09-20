أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أنه سعيد بما قدمه اللاعبون أمام تشيلسي، وذلك عقب فوز فريقه على البلوز بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:«الأداء كان مدهشا، بداية جيدة لنا، أريد أن أقول أن اللاعبين قدموا ما عليهم مثلما فعلوا في مباراة ليدز يونايتد».

وأضاف:«اليوم تقابلا فريقان كبيران، ولعبا بطريقة جيدة، والشوط الثاني لم يشبه الشوط الأول».

وأكمل:«في بعض الأحيان لا تحظى بإنهاء الفرص بشكل جيد، لكن إدارة المباراة كانت جيدة، والمباراة كانت محتدمة ولكن أنا سعيد بالنتيجة».

وواصل:«سعيد بما قدمه اللاعبون ولكن ما يهمنا أننا استمرينا في اللعب بنفس طريقتنا، ولكن في النهاية الأمور صبت في مصلحتنا».