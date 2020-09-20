كاواساكي يعبر ريد دياموندز ويعزز صدارته للدوري الياباني

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عزز فريق كاواساكي فرونتال موقعه في صدارة الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه اوراوا ريد دياموندز 3 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز أويتا ترينيتا على ضيفه يوكوهاما اف سي 1 /صفر كما فاز اف سي طوكيو على ضيفه فيجالتا سينداي 1 /صفر.

ورفع كاواساكي رصيده في الصدارة إلى 47 نقطة بفارق ثمان نقاط عن سيريزو أوساكا صاحب المركز الثاني وتوقف رصيد اوراوا ريد دياموندز عند 27 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم ميكي ياماني بهدف لكاواساكي في الدقيقة 37 ثم أضاف يو كوباياشي الهدف الثاني في الدقيقة 50 وتكفل ليوناردو دامياو بالهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.