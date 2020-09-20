الشرطة تقبض على 32 شخصا إثر احتجاج عنيف مناهض للإغلاق في لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 32 شخصا اليوم السبت بعد أن احتج مئات المتظاهرين المناهضين للإغلاق والتطعيم في وسط لندن، في انتهاك لقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة في بريطانيا بسبب فيروس كورونا.

وقالت شرطة العاصمة إنها أمرت الحشد بمغادرة ساحة الطرف الأغر، لكنها قوبلت برفض من العديد من المتظاهرين و "بمجموعات عدوانية واندلاع لأعمال العنف ضد رجال الشرطة ".

وألقت الشرطة القبض على 32 شخصا بتهم تشمل نشر الفوضى عن طريق العنف والاعتداء وخرق قواعد الوقاية من فيروس كورونا، بينما أصيب رجلا شرطة بجروح طفيفة.

وقام بعض المتظاهرين في الاحتجاج الذي أطلقوا عليه "قاوم واعمل من أجل الحرية" بتشبيك أذرعهم وحاولوا منع الشرطة من دخول الساحة، فيما اشتبك عدد قليل منهم مع رجال الشرطة ووجهوا إليهم السباب .