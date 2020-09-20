عبد الحفيظ: باكاري جاساما لن يكون خيارا موفقا لمواجهة الأهلي والوداد

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طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مسؤولي الاتحاد الإفريقي بإبعاد الحكم الجامبي باكاري جاساما عن إدارة مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "باكاري جاساما لن يكون خيارا موفقا لسببين، أولهما أنه كان أحد أسباب خسارة الوداد للقب العام الماضي، ولا ينفع الاستعانة به في نفس الملعب، ويُقال حكم مصنف، لكنه بشر في النهاية".

وأضاف "ثانيا لقد أدار باكاري جاساما لنا للتو مباراة صن داونز في دور الثمانية".

وأشار "تقنية الفيديو تتدخل في 4 حالات..ولكنها لن تفصل في تحجيم فريق داخل الملعب بقرارات تحكيمية".

واستطرد "لا أريد تحميل نفسي أو اللاعبين عبئا، وأكثر ما يقلقني عامل التوفيق في المباراتين".

وواصل مدير الكرة بالأهلي "لذا من الأفضل الابتعاد عن هذا الخيار سواء في نصف النهائي أو المباراة النهائية".

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته في هذا الشأن "هناك حكام مميزون مثل الجابوني إيريك، والجنوب إفريقي فيكتور جوميز".