الجمهوريون يستعدون لتعيين قاض جديد خلفا لجينسبيرج

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمهوريين على التوحد سريعًا لتعيين قاض في المنصب الشاغر للمحكمة العليا الذي خلفه وفاة القاضية روث بادر جينسبيرج.

ووفقًا للدستور، يتم تعيين القضاة من قبل الرئيس ثم يعتمدهم مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليًا.

وقال ترامب عبر تويتر: "لقد تم تكليفنا في موقع السلطة والأهمية هذا لاتخاذ قرارات للأشخاص الذين انتخبونا بكل فخر، وأهمها منذ فترة طويلة هو اختيار قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة".

وأضاف: "لدينا هذا الالتزام بدون تأجيل".

تأتي هذه التغريدة وسط مؤشرات على أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ربما يترددون في أن يتم شغل المقعد الشاغر بالمحكمة العليا مع اقتراب انتخابات نوفمبر، وستكون الخطوة الأولى لترامب هي اختيار مرشح.

وقال السيناتور ليندسي جراهام، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه سيدعم جهود الرئيس دونالد ترامب لشغل المنصب الشاغر.

وكان جراهام، المنتمي للحزب الجمهوري، قد ذكر من قبل إنه لن يدفع باتجاه أى ترشيح للمحكمة العليا في موعد قريب للغاية من الانتخابات، لكنه ألمح منذ ذلك الحين إلى أنه سيتراجع.