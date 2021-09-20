وكيل تعليم الوادي الجديد يبحث آخر المستجدات لاستقبال العام الدراسي

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن المديرية والإدارات التعليمية تواصل تنفيذ الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، حيث التقى مدير إدارة التدريب بالمديرية، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة، وتوجيه التربية الموسيقية؛ لبحث آخر المستجدات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من نشرة التنقلات الخاصة بالمعلمين والمعلمات بجميع الإدارات التعليمية الخمس وكذلك التدوير بين المعلمين، ومناقشة افتتاح أقسام جديدة بمدارس التعليم الثانوي الزراعي.

وقال حسن، إنه لابد من الاستعداد التام لانطلاق العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن حماية الطلاب والمعلمين، بجانب حصول المعلمين وجميع العاملين بقطاع التعليم بجميع المراكز على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد حسن، تنفيذ ورشة عمل للتدريب على مهارات وأنشطة "stem" لمعلمي اللغة الإنجليزية بإدارة الداخلة التعليمية بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وتوجيه اللغة الإنجليزية، وذلك في إطار خطة العمل لتنفيذ ورشة عمل بكل إدارة تعليمية لتنمية مهارة الكتابه والقراءة وتفعيلها لدى طلاب المرحلة الإعدادية للاستفادة منها.